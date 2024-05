Piazza Armerina: “Cura della natura come cura di sé”, iniziativa il 6 giugno

PUBBLICITÀ

Medici, psicoterapeuti e terapisti, insieme ai loro pazienti e alla cittadinanza, si incontreranno negli ambienti naturali per riflettere sulla cura della natura come cura di sé. L’iniziativa si terrà la mattina di lunedì 6 giugno nei boschi di Piazza Armerina ed è promossa da Prescrizioni Verdi, un network di medici che si occupano di salute planetaria e di coniugare terapie farmacologiche a quelle naturali, in collaborazione con la sezione ennese dell’Associazione Italiana Donne Medico, presieduta dalla dott.ssa Rosalinda Vitali.

Saranno presenti all’iniziativa le socie dell’Associazione Italiana Donne Medico, il presidente FAI Luca Vitali e la prof.ssa Lidia Carola Di Gangi insieme a studenti dei licei scientifico e classico di Piazza Armerina.

“La connessione tra l’ambiente e l’essere umano è profonda e vitale – comunicano gli organizzatori. – La nostra salute e il nostro benessere dipendono dagli ecosistemi, che riescono a curarci e offrirci benefici in modo affascinante. Visitare gli spazi naturali in modo responsabile e contemplare le forme viventi non solo fa bene alla nostra salute presente, ma garantisce anche la salute e l’integrità delle aree naturali stesse. Questo evento è un’opportunità per riflettere su questa interconnessione vitale e per impegnarci a promuovere pratiche che, incrementando il nostro benessere, proteggano anche gli ecosistemi da cui dipendiamo e che ‘dialogano’ con noi, se li vogliamo ascoltare”.

Per informazioni è possibile scrivere all’indirizzo email vitali.rosalinda77@gmail.com.