Piazza Armerina: Covid-19, 7 i positivi, negativi i tamponi agli studenti

Sono negativi gli esiti dei tamponi degli studenti e del personale dell’istituto Leonardo da Vinci di Piazza Armerina. “Stiamo provvedendo – ha comunicato il sindaco Nino Cammarata – a riaprire la scuola, forse già da lunedì”.

Riaprirà probabilmente anche lunedì il Liceo Scientifico, dove sono risultati negativi i tamponi agli alunni della classe che era stata posta in quarantena nei giorni scorsi. Gli studenti rimarranno comunque in quarantena, non il personale dell’istituto.

Sale però a sette il numero dei positivi a Piazza Armerina. La maggioranza, ha comunicato Cammarata, sono asintomatici. Nella città dei mosaici ordinanza per ristoranti, pizzerie e ristopub che dovranno chiudere entro la mezzanotte e mezza.