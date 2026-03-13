Piazza Armerina: controlli in una discoteca, elevata una sanzione amministrativa

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Nell’ambito della prosecuzione dei controlli già disposti dal Questore dei Enna, nella serata del 7 marzo 2026, presso un locale adibito a discoteca sito in Contrada Friddani, agro di Piazza Armerina, la Polizia di Stato – ed in particolare personale della Squadra di Polizia Amministrativa della Questura di Enna, collaborato dal Commissariato di P.S di Piazza Armerina -, ha proceduto all’accertamento amministrativo dell’attività di pubblico spettacolo dove era in atto una serata danzante.

Durante il controllo dell’attività commerciale, munita di regolare licenza di P.S., sono state identificate n. 9 persone ed è stata elevata una sanzione per la violazione di una norma amministrativa relativa alla SCIA. Nessuna criticità, invece, è stata rilevata con riguardo al rispetto delle prescrizioni in materia di pubblica sicurezza e di incolumità degli avventori.

L’attività rientra nel più ampio piano di controlli predisposto dalla Questura di Enna, volto a garantire il rispetto delle normative di settore e a tutelare la sicurezza dei cittadini e dei frequentatori dei locali.