Piazza Armerina, controlli della Polizia: sanzioni e un veicolo sequestrato

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96 persone controllate, 27 veicoli controllati, elevate 5 sanzioni per violazione al Codice della Strada, ritirata 1 carta di circolazione, 1 sequestro amministrativo di un veicolo, effettuate 4 ispezioni personali ex art. 103/2 dpr n. 309/90 con esito negativo, 1 controllo amministrativo ad esercizi commerciali, 1 illecito amministrativo per vendita alcolici a minore di anni 18: è questo il bilancio delle principali attività svolte nel comune di Piazza Armerina nell’ambito dei servizi straordinari di controllo del territorio, organizzati dalla Questura ed effettuati nella decorsa settimana.

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Questi controlli sono mirati all’intensificazione dell’ordinaria attività di prevenzione. L’obiettivo dei suddetti servizi, pertanto, è consolidare la presenza delle istituzioni nel territorio, ed in particolare presso i centri abitati e le zone urbane e rurali, garantendo maggiore sicurezza e limitando, altresì, i fenomeni legati alla criminalità diffusa e all’abuso di sostanze alcoliche e/o stupefacenti.

La Questura di Enna rinnova l’invito alla cittadinanza di collaborare attivamente segnalando tempestivamente situazioni sospette al Numero Unico di Emergenza 112, contribuendo così a rendere più sicuro il territorio.