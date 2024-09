Piazza Armerina: consiglio comunale straordinario sulla crisi idrica

PUBBLICITÀ

Il Partito Democratico, Forza Italia, Sud chiama Nord e il gruppo misto dell’opposizione a Piazza Armerina annunciano di aver chiesto e ottenuto la convocazione di un consiglio comunale straordinario dedicato alla crisi idrica che sta colpendo il territorio. Il consiglio si terrà oggi, giovedì 26 settembre, alle ore 18:30 presso la sala consiliare di Piazza Garibaldi.

PUBBLICITÀ

“A tal fine – comunicano i consiglieri di opposizione Andrea Arena, Dario Azzolina, Massimo Di Seri, Aura Filetti, Cateno Grancagnolo, Luigi Lo Bartolo e Salvatore Marino – sono stati invitati il presidente dell’ATI, le società di gestione idrica Acquaenna e Siciliacque, affinché possano fornire chiarimenti e informazioni dettagliate sulla situazione attuale e sulle prospettive future. Durante il consiglio comunale, verranno affrontati diversi punti cruciali. Innanzitutto, si chiederà ai rappresentanti delle società di gestione idrica di fornire una relazione dettagliata sui disagi subiti dalla cittadinanza nel corso del mese di agosto, con particolare attenzione agli episodi di interruzione del servizio idrico. Sarà fondamentale capire cosa ha causato tali momenti di crisi soprattutto nella zona sud della città. In secondo luogo, si discuteranno le misure in atto e i piani futuri per garantire che il nostro territorio possa superare questo difficile momento e tornare a una situazione di normalità. Verranno esaminate le strategie proposte per affrontare la crisi e le tempistiche previste per il loro completamento”.