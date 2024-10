Piazza Armerina: consiglio comunale straordinario sui lavori pubblici

PUBBLICITÀ

Il Partito Democratico, Forza Italia, Sud Chiama Nord e il gruppo misto dell’opposizione a Piazza Armerina annunciano di aver chiesto un consiglio comunale straordinario dedicato all’analisi dei lavori pubblici. Il consiglio si terrà oggi, lunedì 7 ottobre, alle ore 18:00 presso la sala consiliare di Piazza Garibaldi.

PUBBLICITÀ

“Durante il consiglio comunale – comunicano i consiglieri Andrea Arena, Dario Azzolina, Massimo Di Seri, Aura Filetti, Cateno Grancagnolo, Luigi Lo Bartolo e Salvatore Marino – verranno affrontati diversi punti cruciali. Innanzitutto, si chiederà ai rappresentanti dell’amministrazione perché Piazza Armerina, in tema di finanziamenti dal PNRR, sia rimasta indietro rispetto anche a comuni viciniori con estensione e popolazione inferiore alla nostra. Le ragioni di questa mancata occasione del PNRR sono note: la mancanza di programmazione e la preparazione insufficiente sui progetti cantierabili. Un ulteriore fattore, che sottolineiamo da tempo, è la lentezza dell’amministrazione Cammarata nel portare la città fuori dal dissesto che ha ostacolato così la partecipazione a bandi strategici per la rigenerazione urbana e la riqualificazione di strutture sportive. Si tornerà ad analizzare il pessimo stato delle scuole e delle tre sedi degli uffici comunali che versano in cattive condizioni. In particolare, nella sede di via gen. Muscarà, i dipendenti sono costretti a lavorare in ambienti con infiltrazioni dai tetti e infissi riparati con cartone da anni”.