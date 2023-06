Piazza Armerina: concluso il Pcto “Dnaltro e dintorni: biologia e gender a confronto”

Conclusa la scuola e con esso il Pcto “Dnaltro e dintorni: biologia e gender a confronto”, il primo in provincia di questo genere che si è svolto con le terze classi dei licei del Maiorana-Cascino di Piazza Armerina diretti dalla preside Lidia Di Gangi, la collaborazione delle docenti Alessandra Tigano e Cristina Alessi, in partenariato con il team di professionisti del Pronto Soccorso di Piazza Armerina composto dai medici Artemide Di Nicolò, Michele Arco, Ramona Sorrentino e Rosalinda Vitali.

Quest’ultima è da anni impegnata in opere di integrazione sinergica ospedale-territorio e ha voluto porre l’accento sulle principali differenze di genere in ambito medico tra uomo e donna per educare le nuove generazioni a pensare in modo critico.

“Credo nell’azione rigenerativa dei processi formativi in cui è fondamentale l’alleanza educativa scuola-famiglia per costruire orizzonti che possano orientare i nostri ragazzi – ha dichiarato la dottoressa Vitali -. Quest’anno abbiamo sviluppato un percorso di studio ed approfondimento sul cammino dell’emancipazione e della promozione della salute con una visione sistemica”.

“Di certo c’è che è una gioia indescrivibile vedere prendere forma ai saperi condivisi attraverso riflessioni tematiche – continua la dottoressa Vitali, presidente della sezione di Enna dell’Associazione Italiana Donne Medico -. La scuola deve essere palestra di vita. Gli incontri hanno spaziato dalle patologie cardiovascolari a quelle bronchiali con l’obiettivo finale di rendere i ragazzi edotti sui percorsi di cura genere specifici mirati che ad oggi devono essere implementati e su cui anche loro si imbatteranno nei loro percorsi futuri di studio”.