Piazza Armerina: conclusa la rassegna “Cinema di Borgata”

Con una rassegna che si è tenuta il 3 febbraio si conclude “Cinema di Borgata 3.0”, progetto di Visco Film, finanziato dalla Regione Siciliana e dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per le Politiche Giovanili e il Servizio Civile Universale a valere sul “Fondo Nazionale Politiche Giovanili” Anno 2023.

Realizzato in partnership con l’I.I.S. “E. Majorana-A. Cascino” di Piazza Armerina, il progetto ha avuto l’obiettivo di introdurre il cinema nelle scuole e di coinvolgere giovani della provincia di Enna nella riscoperta del territorio. Gli allievi del progetto, studenti del Liceo Scientifico «Majorana – Cascino», diretto dalla preside Lidia Di Gangi, hanno partecipato a incontri formativi con docenti di regia, sceneggiatura, fotografia, recitazione, scenografia, musica nel cinema e composizione. Inoltre sono stati coinvolti in diverse masterclass con professionisti del settore, tra cui gli attori Danilo Arena e Claudio Casisa.

Nella fase finale gli allievi hanno realizzato un documentario conclusivo dal titolo “Isole senza mare”, che vede il regista Davide Vigore come produttore creativo: «La nostra terra, dalla prospettiva di chi la vive, evidenziando i suoi limiti e i suoi vantaggi, partendo dalle esperienze personali dei protagonisti: chi la vive come casa, chi come luogo in cui ritornare, chi come un’onda che ha infranto i sogni e chi come l’ambiente da cui amaramente separarsi».

Gli studenti hanno così messo in pratica quanto appreso durante il percorso formativo.

La rassegna finale si è tenuta a Piazza Armerina, presso il Cine Teatro “Garibaldi” e presso il Liceo Scientifico. Oltre alla presentazione del progetto e del documentario finale, sono stati proiettati cortometraggi di autori siciliani, tra cui “Il richiamo del vuoto” della regista piazzese Nora Trebastoni e “Nella mia Zona” del regista Davide Vigore.

L’evento ha visto, oltre alla partecipazione del Sindaco e di una rappresentanza dell’Amministrazione Comunale di Piazza Armerina, una numerosa presenza di pubblico, studenti e cittadini.