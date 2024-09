Piazza Armerina: concerto inaugurale della banda musicale dell’Associazione Nazionale della Polizia di Stato

PUBBLICITÀ

Nella giornata di domani, giovedì 19 settembre, alle ore 19 a Piazza Armerina, presso la Villa Romana del Casale, si terrà il concerto inaugurale dell’istituenda Banda Musicale dell’Associazione Nazionale della Polizia di Stato – Sezione di Enna, dedicato al Dr. Giorgio Boris Giuliano in occasione del 45° anniversario della sua scomparsa, alla presenza dei familiari.

La recente costituzione della banda dell’A.N.P.S. – sezione di Enna, unica in Sicilia e seconda a livello nazionale, composta da circa 50 elementi, tra cui civili, poliziotti in servizio, in quiescenza, familiari di appartenenti alle forze dell’ordine, ha suscitato grande interesse e curiosità a livello locale e nazionale, affermandosi come una delle sezioni più attive d’Italia, con incontri formativi musicali tra i giovani della provincia.

L’evento vedrà la partecipazione di numerose personalità, tra cui il Prefetto di Enna, Dott.ssa Maria Carolina Ippolito, il presidente Nazionale dell’A.N.P.S., i vice presidenti e tutto il Consiglio Nazionale A.N.P.S., e i presidenti A.N.P.S. delle sezioni siciliane.

Con l’occasione, nei giorni 18 e 19 settembre si terrà per la prima volta ad Enna una riunione del Consiglio Nazionale A.N.P.S.