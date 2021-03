Piazza Armerina. Cna all’amministrazione: “Su Piazza Garibaldi convocare tavolo con le associazioni”

“Le amministrazioni che riqualificano il centro storico e attivano la spesa pubblica, meritano sempre il nostro favore, ma pensiamo che su piazza Garibaldi va attivato un tavolo di concertazione preventivo”. Si legge così in un comunicato congiunto a firma del Presidente Provinciale di CNA Filippo Scivoli e dei componenti della direzione Silvio Piazza e Maurizio Barravecchia sul tema della riqualificazione del centro storico a Piazza Armerina.

“Le modifiche alla piazza – prosegue il comunicato – sono troppo significative e in assenza di un piano chiaro, che spieghi come evitare i disagi durante i lavori e come gestire la viabilità, riteniamo necessario che vada fatto un tavolo di concertazione immediato. Le imprese e, in particolare, quelle nei centri storici delle città turistiche hanno già subito gravi danni, e non possono permettersi ulteriori disagi. E pensiamo che il centro storico in particolare merita una discussione che coinvolge tutta la città e le forze economiche e sociali. Per questo siamo certi che l’amministrazione sia sensibile alle esigenze manifestate delle attività produttive e cerchi una soluzione che tenga conto delle diverse esigenze, d’altra parte pensiamo che la convocazione dei giorni scorsi vada in questa direzione. Visto il momento andrebbe utilizzato il tavolo per una programmazione a lungo periodo e incentivare una discussione sulla situazione economica attuale e le prospettive per il prossimo futuro”.

In conclusione i dirigenti CNA anticipano che “nei prossimi giorni lanceremo una assemblea con gli iscritti per discutere del futuro della città”.