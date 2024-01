Piazza Armerina: circa 170 guide turistiche visitano la Villa Romana

PUBBLICITÀ

In occasione della 20esima edizione del convegno della federazione internazionale delle associazioni delle guide turistiche WFTGA, per la prima volta ospitato in Italia, a Siracusa, le guide turistiche abilitate affiliate alla federazione hanno vissuto intensi momenti di crescita professionale e umana.

I lavori del convegno, durato cinque giorni, sono stati preceduti e seguiti da visite guidate alle meraviglie che la Sicilia offre. Interessata anche la provincia di Enna, con circa 170 guide turistiche abilitate che hanno potuto ammirare la Villa Romana del Casale di Piazza Armerina, accompagnati dalle guide turistiche professioniste aderenti ad A.G.T.E. Azzurra Alessi, Patrizia Curatolo, Katia Di Dio, Luisa Gardali, Manuela Giadone, Sabrina Murgano e Rossella Nicoletti.

Tanti i complimenti ricevuti a fine visita, i più graditi quelli del neo eletto Presidente della WFTGA Sabastian Frankenberger, che ha molto apprezzato la professionalità delle guide A.G.T.E.

La tappa in provincia di Enna si è conclusa con un pranzo presso l’Agriturismo Savoca.