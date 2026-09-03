Piazza Armerina, cinema e jazz alla Villa Romana del Casale con “Hollywood Golden Party”

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Una notte tra cinema, jazz e storia, immersi nella suggestiva cornice della Villa Romana del Casale di Piazza Armerina. È quella in programma domani sera, venerdì 4 settembre, alle 21, con “Hollywood Golden Party”, concerto jazz organizzato dall’Associazione Naxos in Musica dedicato ad alcuni dei brani più rappresentativi e indimenticabili del grande cinema hollywoodiano.

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Protagonisti della serata saranno Laura Sfilio al canto jazz e Rosario Di Leo al pianoforte, chiamati a condurre il pubblico in un viaggio musicale nel fascino della grande Hollywood, rileggendone le melodie attraverso sonorità e atmosfere jazz.

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A rendere ancora più particolare l’appuntamento sarà la possibilità di vivere in notturna uno dei luoghi archeologici più importanti della Sicilia. Con l’acquisto del biglietto del concerto (https://www.vivaticket.com/it/ticket/hollywood-golden-party-in-jazz/305351) è infatti compresa la visita serale alla Villa Romana del Casale, offrendo al pubblico l’opportunità di ammirare i celebri mosaici in un’atmosfera diversa da quella delle consuete visite diurne.

Una combinazione, dunque, tra patrimonio archeologico e musica, con il fascino delle colonne sonore e delle atmosfere cinematografiche a fare da filo conduttore alla serata.

Sul palco, una voce con una lunga esperienza tra jazz, pop e teatro. Laura Sfilio, cantante, pianista e performer teatrale, si è diplomata in pianoforte e didattica della musica all’Istituto musicale “V. Bellini” di Catania e ha conseguito il diploma accademico di secondo livello in canto jazz al Conservatorio “F. Cilea” di Reggio Calabria. Nel proprio percorso formativo ha approfondito canto e improvvisazione jazzistica con musicisti tra cui Norma Winstone, Joey Blake, Bob Stoloff, Cinzia Spata, Salvatore Bonafede e Giovanni Mazzarino.

La sua attività l’ha portata anche sui palcoscenici di festival internazionali, tra cui l’Amersfoort World Jazz Festival in Olanda. Nel 2006 ha inoltre ricevuto dal Berklee College di Boston un Award for Outstanding Musicianship nell’ambito di Umbria Jazz.

Nel corso della carriera Sfilio ha attraversato linguaggi musicali differenti, esibendosi anche in ambito pop e teatrale. Ha cantato in apertura e durante lo spettacolo di John Legend al Teatro Greco di Taormina e ha collaborato, tra gli altri, con Gary Wallis, Steve Hackett, Roy Paci, Nick the Nightfly e Francesco Sarcina.

Al pianoforte ci sarà Rosario Di Leo, pianista, compositore e music producer siciliano dal percorso musicale poliedrico, che spazia dal jazz alla musica classica, dal pop all’opera lirica, fino alla composizione di colonne sonore. Nel corso della sua attività ha tenuto concerti in Italia, Francia e Stati Uniti.

Tra i suoi lavori più recenti figura “Homotempus”, album per quartetto pubblicato da Auand Records, accolto anche nelle playlist Spotify “Il meglio del jazz italiano” e “All New Jazz” e inserito dal sito Jazzfuel tra le “best releases 2022”. In precedenza ha pubblicato, tra gli altri, “L’Opera è jazz”, “Overboard” e “Mediterraneo”. Di Leo ha inoltre composto musiche per il cinema muto e per produzioni audiovisive ed è attualmente resident pianist dell’Orchestra Jazz di Catania e del quartetto di Mario Venuti.

I biglietti sono disponibili attraverso il circuito Vivaticket (https://www.vivaticket.com/it/ticket/hollywood-golden-party-in-jazz/305351) e comprendono, oltre al concerto, la visita notturna alla Villa Romana del Casale.