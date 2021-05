Piazza Armerina. Caso Rugolo: l’Avv. Parasiliti Molica replica al comunicato della Diocesi

Pubblichiamo qui di seguito dichiarazione dell’avvocato Eleanna Parasiliti Molica in risposta al comunicato stampa della Diocesi di Piazza Armerina sul caso Rugolo.

“Le gravi inesattezze e i generici riferimenti contenuti nel comunicato stampa, diramato dalla Diocesi di Piazza Armerina, oggi, che contiene oltre le dichiarazioni del Vescovo Rosario Gisana anche quelle dei due legali Gabriele Cantaro e Maria Teresa Montalbano, mi impongono, mio malgrado, di replicare affermando che, essendo stata nominata dalla vittima solo per quanto attiene alla vicenda penale, non ho mai intrattenuto rapporti con la Diocesi di Piazza Armerina e, meno che mai, con il Vescovo Gisana. A fronte delle gravi risultanze processuali che emergono dell’ordinanza firmata dal Gip, un diverso contegno della Diocesi sarebbe stato utile nel cammino di riabilitazione dell’immagine. Non seguirò, certo, la Diocesi e i suoi difensori sul terreno delle provocazioni. La vittima e la sua famiglia annunciano che intraprenderanno tutte le azioni volte a censurare il contenuto diffamatorio e calunnioso contenuto nella nota della Diocesi”.