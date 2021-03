Piazza Armerina: casa in fiamme, agenti della Polizia salvano coppia di anziani

Durante la notte del 30 marzo scorso, alle ore 03:10 circa, agenti della Polizia di Stato del Commissariato di P.S. di Piazza Armerina in servizio di volante, transitando per le vie cittadine, hanno notato in lontananza una consistente colonna di fumo e fiamme, intuendo che un incendio si stava sviluppando nel centro storico della città, esattamente in un edificio di via Mazzini.

Raggiunto tale luogo, prima dell’arrivo dei Vigili del Fuoco prontamente allertati e vista la gravità della situazione poiché era in fiamme il tetto dell’immobile, gli agenti, non avendo ottenuto alcuna risposta dal ripetuto suono del citofono, hanno sfondato due porte per accedere all’interno dell’abitazione. Raggiunta la camera da letto, lambita dalle fiamme, hanno tratto in salvo due anziani che non si erano minimamente accorti di quello che stava succedendo poiché dormivano.

L’intero edificio da lì a poco è stato completamente evacuato e tutti gli occupanti sono stati messi in salvo.

I Vigili del Fuoco, sopraggiunti dopo qualche momento, hanno provveduto a domare le fiamme, anche se qualche minuto dopo il tetto dell’immobile collassava su sè stesso causando la distruzione completa delle suppellettili sottostanti e notevoli danni alla struttura portante.

Le famiglie dello stabile sono state ospitate da parenti.

Circa la causa dell’incendio, dai primi accertamenti dei Vigili del Fuoco, sembrerebbe dovuta a cause accidentali.

Indubbiamente la prontezza di spirito e l’alto senso del dovere del personale operante della Polizia di Stato ha evitato un tragico epilogo della vicenda.