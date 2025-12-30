Piazza Armerina: Carmelo Tumino chiude la trilogia “Una vita: tante storie” con “La preghiera nascosta”

PUBBLICITÀ

Con “La preghiera nascosta”, edito da Nulla Die Edizioni, si chiude la trilogia “Una vita: tante storie” che Carmelo Tumino ha dedicato alla memoria di una Sicilia laboriosa, solidale e in continuo cambiamento.

PUBBLICITÀ

Dopo i precedenti, Massaro Nanè e Don Fofò, questo terzo romanzo accompagna i personaggi e i loro discendenti dentro la modernità del dopoguerra, dove la fine del mondo contadino e l’avvento del progresso portano con sé nuovi sogni, contraddizioni e nostalgie.

PUBBLICITÀ

Le vicende di Pasquale, Giorgio e Laura Francesca si intrecciano con la grande storia – dalle lotte studentesche al boom economico – mentre sullo sfondo restano vivi i valori e i silenzi di chi ha creduto nel lavoro, nella famiglia e nella fede. Tra il ricordo e la speranza, la narrazione diventa un atto d’amore verso un tempo che non c’è più, ma continua a parlare dentro di noi come una preghiera sommessa e ostinata. Prefazione di Francesco Licitra.

Carmelo Tumino nasce a Ragusa nel 1947. Laureato in Matematica e in Scienze Politiche, ha lavorato come insegnante e preside. È stato deputato all’Assemblea Regionale Siciliana per due legislature. Ha molteplici interessi, tra cui la scrittura. Per Nulla die ha pubblicato i romanzi “In lontananza si scorge il mare”, “Massaro Nanè” e “Don Fofò”.