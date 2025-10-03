Piazza Armerina, Carabinieri sventano un furto. NSC Enna: “Il loro operato non passi in sordina”

PUBBLICITÀ

La Segreteria Provinciale del Nuovo Sindacato Carabinieri di Enna esprime il proprio vivo apprezzamento nei confronti dei militari dell’Aliquota Radiomobile e della Stazione Carabinieri della Compagnia di Piazza Armerina, per gli arresti in flagranza di reato nei confronti di tre cittadini Italiani e il deferimento in stato di libertà di un minorenne.

Su indicazione della Centrale Operativa – a seguito della richiesta formulata da un cittadino al numero di pronto intervento – alcuni militari si recavano in una ex struttura ecclesiastica, attuale sede dell’International Police Association, in cui erano stati segnalati dei soggetti che, dopo avere scavalcato la recinzione muraria e divelto una grata in ferro posta davanti la porta di accesso, si erano introdotti all’interno.

I carabinieri intervenuti li hanno colti in flagranza di reato mentre erano intenti ad asportare diverse attrezzature edili, utilizzate per la ristrutturazione di una chiesa adiacente alla struttura. Tutti i soggetti hanno tentato la fuga ma il personale intervenuto li ha prontamente fermati e, una volta arrestati, messi a disposizione dell’autorità giudiziaria.

La Segreteria Provinciale di NSC Enna rivolge i più sinceri complimenti ai militari che, con il loro tempestivo intervento, hanno evitato che l’azione criminosa fosse portata a compimento. L’auspicio della Segreteria Provinciale di Enna del Nuovo Sindacato Carabinieri è che il loro operato non passi in sordina e che siano valutate le giuste ricompense affinché si possa alimentare lo spirito operante che contraddistingue i militari.