Piazza Armerina, campo scuola della Protezione civile: incontro con la Polizia di Stato

7 ore ago
Polizia di Stato e Protezione civile
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Lo scorso 29 luglio, nella sede della Protezione civile di Piazza Armerina, il personale del locale Commissariato di Polizia ha incontrato circa 45 giovani partecipanti al campo scuola e dieci coordinatori e responsabili.

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Nel corso dell’incontro, il commissario della Polizia di Stato Giuseppe La Rosa ha illustrato le competenze della Polizia e il rapporto di collaborazione con le organizzazioni di volontariato presenti sul territorio, sottolineando il ruolo della sicurezza partecipata, della Protezione civile e del presidio delle aree interessate da situazioni di emergenza.

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L’attenzione si è concentrata in particolare sugli interventi in caso di calamità naturali o di eventi provocati dall’attività dell’uomo, come rischi di inquinamento, interruzioni delle comunicazioni e situazioni che possono mettere in pericolo la sicurezza e l’incolumità delle persone.

I partecipanti hanno rivolto domande sui compiti dei diversi organismi coinvolti. Durante il confronto sono state approfondite anche l’organizzazione delle associazioni di volontariato e le modalità di intervento a livello locale, provinciale, regionale e nazionale, in coordinamento con le autorità di Protezione civile e con le altre componenti operative, tra cui la Polizia di Stato.

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