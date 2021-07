Piazza Armerina: campionato italiano tiro con l’arco, medaglia d’argento per Galletta

La trasferta al campionato italiano di tiro con l’arco ad Abbadia San Salvatore si è conclusa con la conferma delle aspettative che volevano sul podio il giovane arciere della ASD Arcieri Monti Erei Andrea Galletta, categoria ragazzi maschile. Andrea ha conquistato la medaglia d’argento confermando la posizione di qualifica nella ranking nazionale.

Questo risultato proietta il giovane atleta in una nuova realtà agonistica, che non potrà non vederlo presente nelle prossime edizioni dei campionati italiani.