Piazza Armerina, Campionati di Filosofia: premiati gli studenti del Majorana-Cascino

Lo scorso 4 febbraio cinquantotto studenti del triennio del liceo classico e scientifico dell’IIS “Majorana-Cascino” di Piazza Armerina hanno partecipato alla fase d’Istituto della XXXIV Edizione dei Campionati di Filosofia (ex Olimpiadi di Filosofia), organizzati dal MIR e inserite nel programma nazionale per la valorizzazione delle eccellenze d’intesa con la SFI.

“L’iniziativa – ha affermato la Dirigente Scolastica Lidia Di Gangi – ha permesso agli studenti di produrre interessanti argomentazioni filosofiche che rilanciano il ruolo culturale e di cittadinanza di questa disciplina, capace di intrecciarsi in modo trasversale con le altre discipline. Ho apprezzato molto le tracce scelte dai docenti del Dipartimento Filosofico che ringrazio per l’impegno profuso nelle attività dedicate alla scrittura filosofica. I proff.ri Ivana Cavallaro (referente dell’iniziativa formativa), Cristiano Corso, Luisa Ficarra, Francesco Fiorente, Giunta Vanessa, Alessandra Tigano attraverso questa iniziativa hanno consentito ai nostri giovani studenti di confilosofare con i grandi pensatori della tradizione filosofica e contemporanea allo scopo di problematizzare e attualizzare temi molto vicini ai giovani: la questione della felicità, il legame tra la politica e la filosofia, scienza ed etica, la filosofia come sapere legato alla vita. Un buon numero di studenti ha affrontato la prova in lingua inglese e ciò dimostra che i nostri allievi sono in possesso di ottime capacità linguistiche (certificazioni B2 e C1). Auguro a tutti gli studenti che hanno partecipato a questa competizione e a coloro i quali, il prossimo 5 marzo, rappresenteranno il nostro Istituto alla fase regionale dei Campionati di Filosofia di vivere queste occasioni formative come esperienze per pensare in modo libero e critico per essere cittadini attivi, resilienti e responsabili”.

“Non mi stancherò mai di sollecitare i miei studenti – conclude – a vivere la filosofia come invito a indagare i problemi fondamentali dell’uomo, come salubre monito, fruttuosa scintilla, capace di accendere il grande dialogo interumano della filosofia. Abbiamo bisogno di studenti-filosofi capaci di costruire discorsi comuni, democratici e condivisi a cui si perviene superando tutti insieme false opinioni, pregiudizi ed errori”.

I nomi degli studenti premiati.

SEZIONE A – SAGGIO IN LINGUA ITALIANA

Oglialoro Maria – classe 4A Liceo Classico “Cascino”.

Malponte Emily – classe 5B Liceo Classico “Cascino”.

SEZIONE B – SAGGIO IN LINGUA STRANIERA

Corvaia Bruno – classe 3C Liceo Scientifico “Romano”.

Liu Xintong Adelina – classe 5 B Liceo Scientifico “Romano”.

La Commissione ha, inoltre, assegnato alcune menzioni agli studenti che hanno interpretato la traccia filosofica in modo pertinente, originale e personale:

Alessandro Sofia, 3B Liceo Classico “Cascino”

Adamo Luca, 4C Liceo Scientifico “Romano”

Avola Livia, classe 5B Liceo Classico “Cascino”

Baglì Greta, 5A Liceo Scientifico “Romano”

Chiara Lavinia, 4A Liceo Scientifico “Romano”

Chiaramonte Michela, 3A Liceo Scientifico “Romano”

Curcuraci Gabriele, 5A Liceo Classico “Cascino”

Federico Cecilia, classe 5A Liceo Scientifico “Romano”

Fratila Maria Vanesa, classe 5B Liceo Scientifico “Romano”

Gagliano Elena classe 5A Liceo Scientifico “Romano”

Gagliano Riccardo, 3B Liceo Scientifico “Romano”

Leonardi Caterina, 3A Liceo Classico “Cascino”

Mangione Brigitta, 3B Liceo Classico “Cascino”

Neri Luca, 3B Liceo Scientifico “Romano”

Prestifilippo Grace, 5A Liceo Scientifico “Romano”

Robusto Sara, 5A Liceo Scientifico “Romano”

Saglimbeni Mia, classe 4C Liceo Scientifico “Romano”