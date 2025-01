Piazza Armerina: campionati di filosofia al Majorana-Cascino

PUBBLICITÀ

Lo scorso 23 gennaio settantadue studenti del triennio del liceo classico e scientifico dell’IIS “Majorana-Cascino” hanno partecipato alla fase d’Istituto della XXXIII Edizione dei Campionati di Filosofia (ex Olimpiadi di Filosofia) organizzati dal MIR e inserite nel programma nazionale per la valorizzazione delle eccellenze d’intesa con la SFI.

“L’iniziativa – ha affermato la dirigente scolastica Lidia Di Gangi – ha permesso agli studenti di produrre argomentazioni filosofiche negli ambiti del pensiero etico, estetico, politico e gnoseologico-teoretico. Ringrazio i docenti del Dipartimento Filosofico, i proff.ri Francesco Fiorente, Ivana Cavallaro (referente dell’iniziativa formativa), Alessandra Tigano, Maria Antonietta D’Anna, Vanessa Giunta, Enza La Ferrera per l’impegno profuso nell’organizzazione di questa importante attività formativa. Credo molto nel valore formativo della scrittura filosofica poiché essa permette agli allievi di migliorare le capacità logiche-argomentative, critiche e riflessive. Queste attività formative consentono ai giovani di dialogare con i grandi pensatori della tradizione filosofica e di sviluppare le abilità di interpretazione della loro stessa vita e della realtà complessa in cui vivono. Un buon numero di studenti si è cimentato nella scrittura filosofica in lingua inglese e ciò dimostra che gli allievi del nostro Istituto sono in possesso di ottime capacità linguistiche (certificazioni B2 e C1). Le tracce filosofiche tratte da Einstein, Parmenide, Simone de Beauvoir, Erasmo da Rotterdam hanno permesso agli allievi di riflettere sul tema estetico dell’arte come strumento di emancipazione esistenziale, sulla conoscenza dell’essere, sul tema etico della libertà e della reciprocità tra i sessi e su quello politico della pace e della guerra”.

“La grande partecipazione dei nostri studenti – prosegue la dirigente scolastica Di Gangi – dimostra che gli allievi amano studiare la filosofia, una nobile disciplina che li sollecita a filosofare in modo critico, creativo e valoriale. Auguro a tutti gli studenti che hanno partecipato a questa competizione e a coloro i quali, il prossimo 13 febbraio, rappresenteranno il nostro Istituto alla fase regionale dei Campionati di Filosofia di vivere queste occasioni formative come esperienze di libertà e di cittadinanza attiva. Non mi stancherò mai di dire ai miei ragazzi che la filosofia, come ci insegna Socrate, è la forma più alta di sapere che orienta le persone ad esaminarsi, trovare verità condivise e costruire comunità giuste e felici”.

Questi i nomi degli studenti premiati.

Per la Sezione A – Saggio in lingua italiana premiati Filippo Nicotra della classe 5C del Liceo Scientifico “Romano” e Gioele Notaro, studente della classe 5A del Liceo Classico “Cascino”. Nella Sezione B – Saggio in lingua straniera premiati Cristiano Fauzia della classe 5C del Liceo Scientifico “Romano” ed Erica Mazzurco della classe 5A del Liceo Classico “Cascino”.

La Commissione ha, infine, assegnato alcune menzioni agli studenti che hanno interpretato la traccia filosofica in modo pertinente, originale e personale. Si tratta di Luca Adamo (3C, Liceo Scientifico “Romano”), Giuseppe Corvaia (5B, Liceo Scientifico “Romano”), Davide Federico (5A, Liceo Classico “Cascino”), Maria Vanesa Fratila (4B, Liceo Scientifico “Romano”), Sharon Grassia (5B, Liceo Scientifico “Romano”), Simonetta Guttadoro (5C, Liceo Scientifico “Romano”), Alessia Rizzo (5C, Liceo Scientifico “Romano”), Mia Saglimbeni (3C, Liceo Scientifico “Romano”), Gaia Tespi (4A, Liceo Classico “Cascino”) e Giorgio Venezia (5A, Liceo Classico “Cascino”).