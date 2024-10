Piazza Armerina: camminata nel Bosco Bellia per la giornata mondiale della salute mentale

PUBBLICITÀ

L’Associazione Italiana Donne Medico, sezione di Enna, organizza la “1st Walk for Mental Health”, un evento dedicato al benessere mentale che si terrà giovedì presso il Bosco Bellia di Piazza Armerina, in occasione della giornata mondiale della salute mentale.

PUBBLICITÀ

“In occasione di questa giornata – dichiara la presidente dell’associazione, la Dott.ssa Linda Vitali – cammineremo insieme come forma d’arte, per respirare le vite di ciascuna di noi e godere degli spazi all’aperto. Trasformeremo ogni respiro, dedicandolo all’ascolto profondo di noi stesse, in un abbraccio comune”.

Spazio durante il percorso anche a momenti filosofici e poetici. L’iniziativa, che si svolgerà dalle 10 alle 12, è aperta a tutti.