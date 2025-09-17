Piazza Armerina, Cammarata: “Stop allo scorporo della palestra dell’Istituto Professionale Femminile”

PUBBLICITÀ

Il Consigliere provinciale Nino Cammarata (FDI), sindaco di Piazza Armerina, ha presentato un’interrogazione al Presidente del Libero Consorzio Comunale di Enna chiedendo l’immediata sospensione della manifestazione di interesse avviata per l’utilizzo della palestra annessa all’Istituto Professionale Femminile.

“Separare la palestra dal resto del complesso immobiliare – afferma Cammarata – significa ridurre drasticamente il valore dell’intera struttura e compromettere le prospettive di sviluppo per la città e la provincia. Basti ricordare che in passato l’intero immobile aveva attirato l’interesse di una prestigiosa università internazionale. Frammentarne oggi la destinazione sarebbe un grave errore”.

Cammarata propone come alternativa l’affidamento in comodato gratuito al Comune di Piazza Armerina, già disponibile a gestire la palestra e a metterla immediatamente a disposizione delle società sportive locali, salvaguardando così il patrimonio collettivo e garantendo opportunità di crescita futura.

“Il Libero Consorzio – conclude Cammarata – ha il dovere di tutelare e valorizzare i propri beni nell’interesse esclusivo della comunità. Non possiamo permettere che decisioni affrettate compromettano occasioni strategiche per Piazza Armerina e per l’intera provincia”.