Piazza Armerina, Cammarata: “Approvato l’atto che anticipa la fuoriuscita dal dissesto”

“Con emozione e con grande orgoglio comunico che il 4 luglio scorso la Cosfel, la commissione del Ministero degli Interni che si occupa della finanza degli enti locali, ha approvato l’ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato del Comune di Piazza Armerina, l’atto che anticipa la fuoriuscita dal dissesto. Seguirà la notifica del decreto formale”. A comunicarlo il sindaco di Piazza Armerina, Nino Cammarata, attraverso il proprio profilo Facebook.

“Testimonianza – ha proseguito – del buon lavoro che in questi anni abbiamo fatto. Voglio ringraziare i tecnici che ci hanno assistito in questi anni. Un risultato che la città ci chiedeva e che era necessario fornire per dare una prospettiva e guardare con maggiore ottimismo al nostro futuro. L’azione virtuosa e positiva dovrà essere adesso monitorata e consolidata nel corso del tempo”.