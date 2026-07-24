Piazza Armerina, attivato ambulatorio cardiologico all’ospedale

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Una buona notizia per la sanità del territorio, da luglio l’ospedale di Piazza Armerina si è arricchito di un nuovo servizio con l’attivazione di un ambulatorio cardiologico che sarà operativo ogni lunedì mattina.

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A garantire le prestazioni specialistiche sarà il dottor Artale, la cui presenza consentirà ai cittadini del comprensorio di accedere a visite e controlli cardiologici senza doversi spostare verso altre strutture della provincia, con un risparmio significativo in termini di tempo e di disagi, soprattutto per i pazienti più anziani e fragili, che rappresentano una parte considerevole dell’utenza cardiologica.

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Si tratta di un servizio che si aggiunge a quelli già presenti nel territorio, pensato a vantaggio della comunità armerina e dell’intero comprensorio circostante, che va a colmare un’esigenza da tempo avvertita dalla popolazione e che restituisce centralità a un presidio ospedaliero chiamato a svolgere un ruolo importante nella rete sanitaria locale.

L’apertura del nuovo ambulatorio, infatti, non è un episodio isolato, ma si inserisce in un disegno più ampio, la direzione strategica dell’azienda sanitaria, infatti, ha voluto sottolineare come questa attivazione risponda alla precisa volontà di incrementare progressivamente i servizi offerti nel territorio, nel segno di una sanità di prossimità che porti le cure vicino ai cittadini.

Il disegno principe rimane quello, più volte ribadito dalla Direzione Aziendale: promuovere e incrementare nei vari ospedali specialità per branca in modo da renderli attrattivi e di conseguenza riuscire a mantenere vivi anche tutti gli altri servizi fondamentali.

La cardiologia, del resto, rappresenta una delle branche specialistiche a più alta domanda. Le patologie cardiovascolari costituiscono ancora oggi una delle principali cause di ricovero, e la possibilità di effettuare controlli periodici e diagnosi tempestive in prossimità del proprio luogo di residenza si traduce in prevenzione più efficace e in una migliore presa in carico dei pazienti cronici.

Con l’avvio dell’ambulatorio del lunedì mattina, dunque, l’ospedale di Piazza Armerina compie un passo concreto in questa direzione: offrire risposte tangibili alle esigenze di salute della popolazione. La speranza, condivisa con amministratori, cittadini e associazioni, è che questa apertura rappresenti soltanto uno dei tanti passi che verranno nel percorso di potenziamento destinato a proseguire nei prossimi mesi, con l’ampliamento di ulteriori servizi.

“L’attivazione dell’ambulatorio cardiologico a Piazza Armerina – dichiara il direttore generale Mario Zappia – è un segnale concreto dell’impegno di questa Direzione Strategica per una sanità più vicina a chi ne ha bisogno. Lavoriamo ogni giorno per rendere più vivi i nostri ospedali e i nostri ambulatori, facendo tutto il possibile per potenziare i servizi e le strutture su tutto il territorio provinciale; è un percorso che proseguiremo con determinazione e metteremo a disposizione tutto il possibile”.