Piazza Armerina: attivati i primi due posti letto Hospice

L’Azienda Sanitaria Provinciale di Enna amplia la rete delle cure palliative con l’attivazione di due nuovi posti letto Hospice presso l’ospedale di Piazza Armerina, un risultato che rappresenta non solo un ampliamento dell’offerta sanitaria di prossimità ma soprattutto un segno di solidarietà e di attenzione ai bisogni di chi affronta le fasi più delicate della malattia.

L’iniziativa fa parte di un percorso di potenziamento che l’Azienda Sanitaria ennese ha intrapreso con determinazione già da qualche tempo, testimoniato anche dall’assunzione di un nuovo medico specializzato in cure palliative.

L’apertura dell’Hospice non è solo una questione di numeri o di posti letto aggiuntivi, ma rappresenta un cambio di paradigma nell’approccio alla cura, dove l’umanizzazione diventa il principio guida.

La Direzione Strategica chiarisce che l’Hospice è un segno tangibile di questa nuova sensibilità, un luogo dove la qualità della vita dei pazienti viene posta al centro attraverso iniziative che vanno oltre la semplice gestione clinica della malattia. In questa struttura troveranno accoglienza pazienti oncologici e non, affetti da patologie progressive e inguaribili in fase avanzata, per i quali le terapie volte alla guarigione non sono più appropriate o possibili, e dove l’assistenza domiciliare risulta insufficiente o impraticabile.

Lo sforzo dell’ASP di Enna è evidente nel tentativo di rendere completa l’offerta sanitaria e l’impegno profuso in questa direzione testimonia una volontà politica chiara di non lasciare indietro nessuno, nemmeno chi si trova ad affrontare le fasi terminali della propria esistenza. Le cure palliative, inoltre, hanno l’obiettivo di supportare non solo il paziente ma l’intera famiglia in un momento delicato e complesso sia dal punto di vista emotivo che sanitario.

Nei progetti futuri c’è l’intenzione di ampliare ulteriormente il ventaglio dei servizi offerti, coinvolgendo figure professionali come psicologi e assistenti sociali per attività di “parent training”, ma anche associazioni che possano occuparsi della cura dell’immagine dei pazienti attraverso servizi di estetica, acconciatura e manicure.

Per quanto riguarda le modalità di accesso alla struttura, l’Azienda precisa che i ricoveri avverranno previa valutazione a domicilio o nelle diverse unità operative da parte dell’Unità Valutativa Palliativa, escludendo quindi la possibilità di ricoveri come trasferimenti fatti dai reparti ospedalieri. Sarà istituita una lista d’attesa per garantire un accesso equo e trasparente al servizio, secondo criteri di appropriatezza clinica e bisogno assistenziale.

Questo primo passo è solo l’inizio, infatti sono già in fase avanzata i lavori per aumentare i posti letto Hospice che verosimilmente verranno ultimati già per metà gennaio; inoltre sarà avviata una verifica sul bisogno di salute complessivo per il quale verrà progressivamente adeguata l’offerta.