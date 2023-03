Piazza Armerina: assemblea studentesca sulla cannabis, arrivano gli agenti ed è polemica

“Ha dell’incredibile quanto accaduto all’Istituto Ettore Majorana di Piazza Armerina. Durante un’assemblea organizzata dagli studenti e autorizzata dalla dirigenza scolastica, riguardo al tema della legalizzazione della cannabis, in collaborazione con l’associazione ‘Meglio Legale’ collegata in videoconferenza, degli agenti hanno interrotto l’assemblea chiedendo i nominativi degli studenti organizzatori senza fornire spiegazione alcuna”. Lo denuncia attraverso una nota stampa il segretario provinciale dei Giovani Democratici di Enna Alfredo Alerci in merito a ciò che è accaduto ieri all’istituto Majorana di Piazza Armerina.

“Una grave intimidazione a dei giovani – prosegue Alerci – che, nella piena legittimità e secondo lo spirito democratico dell’istituzione scolastica, discutevano di un tema importante quale la legalizzazione della cannabis, da anni protagonista del dibattito politico del paese”.

I Giovani Democratici chiederanno, anche attraverso i canali istituzionali del Partito Democratico, “che si faccia chiarezza su quanto accaduto”. Il responsabile organizzativo Marco Greco, componente permanente del F.A.S.T. al Ministero dell’Istruzione, invierà una richiesta di audizione straordinaria e urgente al Ministro Valditara sul caso.