Piazza Armerina: asilo nido, finanziamento da 252 mila euro per arredi innovativi

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Piazza Armerina compie un nuovo passo avanti sul fronte dell’istruzione e dei servizi per l’infanzia. L’Amministrazione comunale ha ottenuto un finanziamento di 252 mila euro, a valere sui fondi PNRR – Istruzione, destinato all’acquisto di arredi didattici innovativi.

Le risorse consentiranno l’allestimento del nuovo asilo nido rendendolo più funzionale, accogliente e adeguato alle più moderne metodologie didattiche.

“Continuiamo a investire con determinazione sul futuro della nostra comunità – dichiara il Sindaco Nino Cammarata –. Questo finanziamento rappresenta un risultato importante che ci permette di migliorare concretamente la qualità degli spazi educativi dedicati ai più piccoli, offrendo ambienti innovativi, sicuri e stimolanti. È un ulteriore tassello del lavoro che stiamo portando avanti per rafforzare i servizi e sostenere le famiglie”.