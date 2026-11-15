Piazza Armerina, arte e mindfulness con «Vibrazioni di carta»: un laboratorio dedicato al benessere emotivo

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Un incontro tra arte, creatività e consapevolezza delle proprie emozioni. Si è svolto ieri, sabato 14 novembre, presso il bistrot SiciliaArteGusto di Piazza Armerina, il laboratorio «Vibrazioni di carta», promosso dall’Associazione Italiana Donne Medico (AIDM), sezione di Enna, presieduta dalla dottoressa Rosalinda Vitali, in collaborazione con l’associazione L.U.C.I.A.

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L’iniziativa ha proposto alle partecipanti un percorso dedicato al benessere emotivo, attraverso l’incontro tra mindfulness ed espressione artistica.

La neuropsichiatra Sara Padalino ha guidato un momento di riflessione e ascolto interiore, invitando le presenti a esplorare le proprie emozioni e a confrontarsi con esperienze e ricordi personali, anche attraverso il richiamo al proprio bambino interiore.

Un’occasione per soffermarsi sulle emozioni, sulle situazioni di stress della vita quotidiana e lavorativa e sull’importanza di ritagliarsi momenti dedicati a sé stesse.

A questa esperienza si è affiancata l’attività artistica condotta da Demetrio Di Grado, che, attraverso il linguaggio del collage analogico, ha accompagnato le partecipanti in un percorso creativo di espressione personale.

La realizzazione delle opere su carta è diventata così parte di un’esperienza condivisa, nella quale immagini, emozioni e racconti individuali hanno trovato spazio attraverso la creatività.

Il laboratorio ha affrontato anche il concetto di flow, inteso come una condizione di coinvolgimento e concentrazione nell’attività che si sta svolgendo, collegandolo alla possibilità di vivere momenti di benessere attraverso l’espressione artistica.

Con «Vibrazioni di carta», l’AIDM di Enna e l’associazione L.U.C.I.A. hanno proposto un’iniziativa che unisce linguaggi artistici e riflessione sul benessere psicologico, offrendo alle partecipanti uno spazio di confronto, condivisione e creatività.