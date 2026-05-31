Piazza Armerina: arriva TRIP, il nuovo singolo di Essemme

PUBBLICITÀ

Dal 29 maggio è disponibile su tutte le piattaforme digitali il nuovo singolo di Essemme, pseudonimo di Simone Minacapelli, artista nato nel 1998 a Piazza Armerina che porta il nome della provincia di Enna nel panorama della musica urban italiana. Si intitola “TRIP” ed è un brano che arriva a distanza di poco meno di un anno da “Marlboro Gold”, suo precedente singolo pubblicato nell’estate del 2025, confermando un percorso artistico in crescita.

Il pezzo è costruito su un beat crudo e introspettivo che riesce a trasformare il caos interiore in racconto musicale alternando rabbia e lucidità, muovendosi in un territorio sonoro congeniale ad Essemme: trap, hip hop e un’attitudine da cantautore, con testi scritti in prima persona.

“TRIP” è un viaggio interiore, è la storia di una generazione in conflitto con sé stessa: notti insonni, sogni che hanno un prezzo, relazioni umane sempre più svuotate di sostanza. È un pezzo in cui si condensa tutto il peso della pressione per le aspettative ma allo stesso tempo il bisogno di restare autentici in un mondo che premia sempre di più le apparenze.

C’è rabbia, ma anche lucidità; c’è ambizione, ma anche concretezza e un bisogno viscerale di trovare il proprio spazio nel mondo. Il risultato è un racconto giovanile che non fa sconti e che parla, con tutta probabilità, a chiunque si trovi a fare i conti con ciò che vuole diventare e con ciò che il contesto in cui è cresciuto gli ha lasciato addosso. Un tema universale, raccontato però con una voce che viene da qui, dall’entroterra siciliano, dalla provincia ennese.

Un verso che colpisce è nel ritornello: “E quando parto sto a pezzi come Mosaici”. Un’immagine potente, che trasforma il distacco dalla propria terra in una metafora visiva, richiamando i mosaici della Villa Romana del Casale, patrimonio UNESCO e simbolo identitario di Piazza Armerina.

Non è la prima volta che Essemme intreccia la sua musica al territorio da cui viene, lo aveva già fatto con “Villa Romana”, brano incluso nella colonna sonora del film “Nella Mia Zona”, documentario diretto da Davide Vigore sulla realtà dei giovani di provincia, però questa volta il legame si fa ancora più intimo e personale.

Essemme, classe 1998, attivo sulle piattaforme digitali da aprile 2019 con il primo singolo “Questa Terra”, ha costruito buona parte della sua discografia con la label milanese Nuova Storia Music e guarda avanti verso nuovi progetti.

Fabio Marino