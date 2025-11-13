Piazza Armerina, arrestato per detenzione illegale di armi: dovrà scontare la pena ai domiciliari

PUBBLICITÀ

Nel pomeriggio di sabato 8 novembre, personale della Polizia di Stato del Commissariato distaccato di Pubblica Sicurezza di Piazza Armerina, ha proceduto all’arresto, a seguito di ordine di esecuzione per espiazione di una pena detentiva, nei confronti di una persona condannata a un anno e dieci mesi di reclusione e milleseicento euro di multa.

I fatti oggetto della relativa vicenda penale risalgono allo scorso anno allorquando i poliziotti del Commissariato armerino, a seguito di una perquisizione domiciliare, trovarono il soggetto in possesso di una carabina risultata rubata e di tre baionette, entrambe illegalmente detenute e per tale motivo sequestrate. Per tale motivo la persona fu denunciata all’Autorità giudiziaria per detenzione illegale di armi e ricettazione.

Nell’ambito del relativo procedimento penale, a seguito della richiesta di patteggiamento, l’imputato è stato condannato alla pena della reclusione di un anno e dieci mesi, oltre alla multa sopra menzionata.

Divenuta esecutiva la condanna, il soggetto è stato ammesso al regime alternativo della detenzione domiciliare e, pertanto, dopo esser stato rintracciato da ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria del locale Commissariato, che hanno espletato le formalità di rito, è stato condotto presso il proprio domicilio dove dovrà scontare la pena inflittagli.

La Polizia di Stato continua a garantire con professionalità e senso del dovere il rispetto della legge e le decisioni dell’Autorità Giudiziaria, nel rispetto della dignità delle persone e a tutela della sicurezza e della fiducia dei cittadini.