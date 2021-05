Piazza Armerina: arrestati due pregiudicati, un 55enne e un 44enne

Nell’ambito dei controlli volti alla verifica del rispetto delle misure per il contenimento del contagio da Covid-19, i Carabinieri della Compagnia di Piazza Armerina hanno intensificato i servizi preventivi sul territorio, in particolare nei luoghi ritenuti sensibili per gli assembramenti o possibili luoghi di spaccio di sostanze stupefacenti.

Nell’occasione sono state controllate anche le maggiori arterie stradali attraverso mirati posti di controllo con l’utilizzo dell’etilometro per prevenire gli incidenti, a volte anche mortali, sovente causati dall’abuso di alcol o dall’uso di droghe.

In particolare, i militari della Stazione di Piazza Armerina, nel corso dei citati servizi, hanno anche rintracciato e tratto in arresto due pregiudicati, un 55enne ed un 44enne, in ottemperanza di due ordini di esecuzione per l’espiazione di pena definitiva emessi dall’Ufficio Esecuzioni penali della Procura della Repubblica presso il Tribunale Ordinario di Enna e di Pesaro. I due, ritenuti definitivamente colpevoli, rispettivamente il primo per i reati di lesioni, minacce e tentata violazione di domicilio commessi nel 2010, il secondo per i reati di stalking, furto aggravato e violenza a Pubblico Ufficiale commessi tra il 2009 ed il 2017, sono stati arrestati dai militari della Stazione di Piazza Armerina.

Una volta espletate le formalità di rito, gli arrestati sono stati tradotti presso le rispettive abitazioni, dove sconteranno, in regime di detenzione domiciliare, la pena definitiva rispettivamente di sei mesi e di un anno e tre mesi.

Nel corso dei servizi effettuati, che hanno visto il dispiegamento di numerose pattuglie su tutto il territorio della giurisdizione, sono state identificate oltre 160 persone, controllate 121 autovetture e 19 esercizi commerciali nell’ambito dell’intero territorio della Compagnia della città dei mosaici. Sono state anche sanzionate per le norme anti Covid due persone poiché, trovate in luogo pubblico, senza la prevista mascherina.