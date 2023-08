Piazza Armerina: area commerciale Villa del Casale, condonato il canone per il periodo covid

PUBBLICITÀ

Un risultato che ha messo d’accordo tutti con l’obiettivo di soddisfare le esigenze e le richieste sollevate dai commercianti dell’area della Villa Romana del Casale. Esonerati dal pagamento del canone nel periodo di chiusura e di scarsa affluenza determinata dalla pandemia e lo spostamento dei due box esistenti a monte dell’area commerciale, quello adibito a posto di Polizia Locale e l’altro a servizi igienici, esattamente di fronte i bagni di nuova realizzazione. Lo ha stabilito la conferenza dei servizi, presieduta dall’ingegnere capo del Libero Consorzio Comunale di Enna Giuseppe Grasso, alla quale hanno partecipato oltre ai tecnici Vaccaro e Fiammetta, il sindaco di Piazza Armerina Antonino Cammarata, il direttore del Parco Archeologico Liborio Calascibetta, la responsabile del Suap Debora Giorgio e l’assessore comunale Filetti.

PUBBLICITÀ

Per quanto attiene all’esonero del canone, per il quale i commercianti avevano chiesto il blocco del pagamento fino a marzo 2023, la conferenza dei servizi ha valutato i dati forniti dal direttore del Parco.

“Le presenze turistiche registrate – ha dichiarato Liborio Calascibetta – ci impongono di ridimensionare la richiesta e di accoglierla solo in parte, per il periodo Marzo 2020-Marzo 2021, Aprile 2021-Settembre 2022”.

Valutazione che ha visto concordare tutti i componenti della conferenza.

Altro argomento trattato ha riguardato l’utilizzo delle somme ricavate dal pagamento del canone, che viene ripartito tra i tre Enti, Comune, ex Provincia e Parco Archeologico. Le somme a disposizione serviranno a migliorare la fruizione dell’intera area commerciale del sito archeologico. Così come illustrato dall’architetto dell’Ente Paolo Vaccaro, l’idea progettuale prevede lo spostamento dei due box esistenti a monte dell’area commerciale nella parte libera tra i manufatti che costeggiano la strada di ingresso al parcheggio, esattamente di fronte i servizi igienici di nuova realizzazione. La nuova collocazione consentirebbe ai visitatori di fruire liberamente di un numero maggiore di servizi igienici. Inoltre, è stata prevista anche la manutenzione straordinaria dei manufatti, con la verniciatura e la messa in sicurezza dei tetti e la sistemazione della rete idrica.

Soddisfatto il Sindaco Cammarata per l’esito della riunione, ricordando al tavolo l’esigenza di accelerare la tempistica.

“La collaborazione tra istituzioni e enti è alla base per la riuscita dei progetti – ha dichiarato il commissario straordinario Girolamo Di Fazio – da sempre abbiamo lavorato con l’amministrazione comunale e con il parco archeologico in sintonia cercando di trovare le soluzioni che diano risposte al territorio. Abbiamo ritenuto di reinvestire sull’area quanto ricavato dai canoni pregressi in modo da soddisfare le esigenze degli operatori commerciali e dei turisti”.