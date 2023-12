Piazza Armerina: apre l’ambulatorio di pediatria preventiva

PUBBLICITÀ

È stato inaugurato, presso il reparto di Pediatria dell’Ospedale “Chiello” di Piazza Armerina, l’ambulatorio di “Pediatria preventiva in età Scolare”, sulla scia di quello già operativo a Enna e diretto dal dott. Rosario Colianni presso i locali del Poliambulatorio Ex INAM.

Alla presenza del direttore del Dipartimento Materno Infantile, Dott.ssa Loredana Disimone, della Direzione Sanitaria del Presidio e dell’Azienda, sono stati sottolineati compiti e funzioni del nuovo ambulatorio che incrementa l’offerta sanitaria rivolta alla fascia dei minori.

L’attività di screening, secondo la circolare 1110/03, avverrà con la collaborazione delle scuole (elementare e media inferiore) del Distretto di Piazza Armerina e sarà rivolta agli alunni delle classi filtro (prima, terza e quinta elementare e prima e terza media). L’attività di medicina scolastica, eseguita nell’ambulatorio specialistico, sarà svolta dalle pediatre Aurora Chiaramonte e Mariella Falciglia, con la collaborazione del personale sanitario del reparto.

Secondo il programma di prevenzione approvato dalla Regione Siciliana, gli alunni che, in seguito a visita, necessiteranno di ulteriori approfondimenti e accertamenti in campo diagnostico, saranno indirizzati a prestazioni specialistiche in esenzione ticket.