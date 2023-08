Piazza Armerina: anche il Palio dei Normanni dedicato a Battiato

PUBBLICITÀ

Anche la principale ricostruzione storica medievale del Sud d’Italia al centro del progetto “Io avrò cura di te”. Il programma prevede per oggi a Piazza Armerina la Consegna delle Armi, per domani la Consegna delle Chiavi – con un videomapping proiettato sul prospetto di Palazzo Trigona – e il 14 agosto alle 18, il clou con la Giostra del Saraceno. Per ferragosto, poi, la Processione di Maria Santissima delle Vittorie e il 16 il Gran Gala Equestre.

PUBBLICITÀ

Intanto il centro storico della città dei mosaici continua a pullulare di turisti e cittadini emozionati dai versi delle installazioni che illuminano la via Garibaldi.

“Quest’anno anche il Palio dei Normanni punterà ad amplificare attraverso tutti i mezzi di comunicazione il messaggio contenuto in quella meravigliosa canzone che Franco Battiato scrisse nel 1996, ‘La cura’: oggi più che mai c’è bisogno di cura per i territori, spesso abbandonati sia socialmente che moralmente persino da chi li abita”. Lo ha detto Ettore Messina, assessore alla cultura del Comune, spiegando che per questo motivo l’amministrazione guidata dal sindaco Nino Cammarata “ha realizzato le luminarie d’artista, inaugurate domenica scorsa con le frasi chiave della canzone, lungo un’importante arteria pedonale, la via Garibaldi, per accompagnare i tantissimi turisti alla scoperta di un centro storico meraviglioso”.

Quest’anno tutto l’Agosto Armerino, intitolato appunto “Io avrò cura di te”, è dedicato a “La cura” e al Maestro di Jonia scomparso il 18 maggio del 2021: stasera i Gipsy King, nell’unica data italiana della loro tournée, gli renderanno omaggio cantando Cuccurucucù Paloma. Omaggi sono già venuti durante i concerti piazzesi di artisti del calibro di Roberto Vecchioni o Irene Grandi e altri ci saranno durante la rassegna Between Jazz Festival, al quale parteciperà l’Orchestra giovanile sociale Musica insieme a Librino per parlare della forza dell’inclusione e con il grande concerto del 30 agosto in cui il Coro Lirico Siciliano e quella straordinaria cantante che è Rita Botto ripercorreranno la poetica di Battiato attraverso i suoi brani più noti.

Ma la volontà dell’amministrazione della città dei mosaici di consacrare quest’estate all’autore de “La cura” e al suo impegno civile si rivela soprattutto nella scelta di coinvolgere anche il Palio dei Normanni, una delle rappresentazioni storiche più importanti del Paese e uno degli eventi culturali della Sicilia maggiormente conosciuto all’estero. Tanto da essere sold out già quattro giorni prima dell’inizio della manifestazione.

Quest’anno, hanno sottolineato gli organizzatori, il Palio, coordinato da Dino Vullo, sarà ancor più spettacolare grazie a un importante finanziamento regionale e avrà per protagonista Walter Nudo, celebre attore di film e fiction che interpreterà il Gran Conte Ruggero. E che è stato scelto non solo per la sua bravura ma per il coraggio da gladiatore con cui ha saputo affrontare i suoi problemi di salute.

Il Palio, per Piazza Armerina, ha sempre rappresentato la riscoperta di un passato condiviso e luminoso, la strada per ritrovare quei sentimenti di unità e coesione alla base del comune sentire e che spazzano via paure e incertezze sul futuro. Ecco perché era fondamentale coinvolgere il Palio – che affonda le sue radici nella cavalcata organizzata per la prima volta alla fine del Seicento dalle dodici confraternite armerine per festeggiare la Madonna delle Vittorie – nel progetto “Io avrò cura di te”.

L’idea di sensibilizzare gli armerini al decoro, alla cura e alla tutela dell’ambiente è stata accolta con entusiasmo non soltanto dai singoli cittadini, ma anche dagli operatori economici e dal mondo associativo, rafforzando il senso di partecipazione collettiva al benessere della comunità.

Anche il Palio, dunque, è al centro del progetto “Io avrò cura di te”. Il programma di quella che è unanimemente riconosciuta come la principale ricostruzione storica medievale del Sud d’Italia, prevede per oggi la Consegna delle Armi, per domani la Consegna delle Chiavi – con un videomapping appositamente realizzato proiettato sul prospetto di Palazzo Trigona – e il 14 agosto alle 18, il clou con la Giostra del Saraceno.

Per ferragosto, poi la Processione di Maria Santissima delle Vittorie e il 16 il Gran Gala Equestre.

Intanto il meraviglioso centro storico di Piazza Armerina continuerà a pullulare di turisti che parlano tante lingue diverse. E chiedono ai piazzesi di spiegare il significato degli emozionanti versi che illuminano la via Garibaldi, “Ti proteggerò dalle paure delle ipocondrie…”.