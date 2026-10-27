Piazza Armerina, alcolici somministrati a minori: locale sospeso per quattro giorni dal Questore

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Nell’ambito di un’attività di controllo effettuata dal personale della Polizia di Stato del Commissariato di P.S. di Piazza Armerina nei confronti di un esercizio commerciale munito di licenza del Comune per la somministrazione di bevande e alimenti, è emerso che, in più occasioni, a partire dallo scorso anno, nonché in due recenti episodi verificatisi nei mesi di giugno e ottobre dell’anno in corso, il titolare avrebbe somministrato bevande alcoliche a ragazzi di minore età, alcuni dei quali hanno dovuto fare ricorso alle cure del Pronto Soccorso a causa di uno stato di ebbrezza alcolica.

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Gli accertamenti investigativi, supportati da testimonianze dirette e di terzi, hanno consentito di riscontrare gli episodi segnalati.

In occasione di un successivo controllo amministrativo, effettuato nel mese di ottobre, il personale del Commissariato ha contestato amministrativamente al titolare la somministrazione di bevande alcoliche ai minori.

In considerazione della gravità dei fatti accertati, il Questore di Enna ha disposto, ai sensi dell’art.100 T.U.L.P.S., la sospensione dell’attività dell’esercizio commerciale per quattro giorni.