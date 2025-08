Piazza Armerina: al via la III edizione del Mosaico Festival

PUBBLICITÀ

Al via, da domani 6 agosto fino al 10 agosto a Piazza Armerina la III edizione del Mosaico Festival, un evento multidisciplinare che intreccia musica, arte, cinema, fotografia, gastronomia e innovazione digitale. Un’esperienza culturale diffusa nel cuore del centro storico e nei luoghi simbolo della città, con la partecipazione di artisti locali, nazionali e internazionali.

Giunto alla sua terza edizione, Mosaico Festival si conferma come uno degli appuntamenti più attesi dell’estate siciliana, capace di attrarre un pubblico sempre più ampio e curioso. Lo raccontano i numeri con le presenze quasi triplicate tra la prima edizione e quella di quest’anno con il sold-out raggiunto ancor prima del via e la previsione di oltre 4.000 presenze, a fronte delle 1.500 della prima edizione.

Il festival nasce con una visione a lungo termine: valorizzare il territorio e promuovere la crescita culturale attraverso un approccio che coniuga tradizione e innovazione, apertura internazionale, inclusività̀ e educazione culturale.

L’edizione 2025 si apre mercoledì 6 agosto nelle suggestive sale di Palazzo Crescimanno, dove prenderanno vita le sonorità̀ elettroniche e sperimentali di Cuperose e KVA, per un debutto intimo e coinvolgente.

Giovedì 7 agosto ci si sposta in Piazza Cattedrale, uno dei luoghi più iconici della città, che farà da cornice alle atmosfere intense e contemporanee de La Niña, accompagnata dai DJ set di Veezo e Domenico Niki, per una serata che unisce nuove sonorità e vibrazioni contemporanee.

Venerdì 8 agosto, al Castello Aragonese, il festival entra nel vivo con una serata ricca di atmosfere suggestive: saliranno sul palco BLUEM, raffinata voce della nuova scena musicale italiana, Il Mago del Gelato, band dal sound travolgente che mescola funk, afrobeat, jazz e i set dinamici di Fuera e Camoufly, per un’esperienza che mescola musica dal vivo e creatività visiva.

Sabato 9 agosto, il festival si immerge nella natura del Bosco dell’Agricasale, per una lunga notte elettronica con protagonisti di respiro internazionale come Nikki Nair, Doctor Jeep, Andy Garvey, e un back-to-back esplosivo tra HLRTY e Ethik. Un evento pensato per chi ama perdersi tra le sonorità più innovative della scena club contemporanea.

Domenica 10 agosto, il gran finale in Piazza Cattedrale sarà affidato alle esibizioni di Tony Pitony e Marco Castello con la sua full band, per una chiusura vibrante e intensa che celebra la musica d’autore e l’identità sonora siciliana contemporanea.

Nel corso del festival, inoltre, le performance di Fenoaltea, Sheer e Paura Lausini arricchiranno il programma con momenti speciali, contribuendo a rendere questa edizione ancora più sorprendente.

Mosaico Festival è un progetto pensato per coinvolgere una comunità ampia e variegata, rendendo la cultura accessibile, partecipativa e viva, in uno dei contesti più affascinanti della Sicilia. La manifestazione è organizzata dall’APS collettivo Mosaico. Il programma è consultabile su https://drive.google.com/file/d/1LLwq-eOOx1KFeDzZeXN9Lp-U0diYUgDl/view?usp=drivesdk