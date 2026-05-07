Piazza Armerina: al via la campagna “Più Sicuri Insieme” contro le truffe agli anziani

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Il 5 Maggio 2026, presso il Centro Diurno Anziani “Karol Wojtyla” di Piazza Armerina, si è svolto il primo, di una serie di incontri, della Campagna contro le truffe agli anziani promossa dall’ Associazione Nazionale Anziani e Pensionati – ANAP – Confartigianato Persone in collaborazione con il Ministero dell’Interno e le Forze di Polizia, per rafforzare la sicurezza degli anziani e promuovere una cultura della prevenzione.

L’attività informativa è stata programmata di concerto con la Prefettura di Enna che ha accolto con favore l’iniziativa veicolando prontamente ed efficacemente, ai vertici delle Forze di Polizia, le finalità perseguite dalla campagna “Più Sicuri Insieme” e visionando preventivamente il materiale informativo distribuito nel corso degli incontri. Vincenzo Mantegna, Presidente Provinciale ANAP – Confartigianato Enna dichiara:” Ringraziamo per questo sua eccellenza il Dott. Ignazio Portelli – Prefetto di Enna – e il Dott. Biagio Spoto – Capo di Gabinetto della Prefettura – per il fattivo sostegno operativo messo in campo”.

“Lo scopo dell’iniziativa – continua il Presidente Mantegna – è sensibilizzare la popolazione anziana sul tema della sicurezza, fornendo informazioni e consigli utili per difendersi dai malintenzionati e per prevenire i reati. ANAP Confartigianato, Ministero dell’Interno, Polizia di Stato, Arma dei Carabinieri e Guardia di Finanza saranno alleati in un’azione comune per difendere i cittadini, soprattutto in vista dei mesi estivi durante i quali si moltiplicano i rischi per gli anziani che rimangono soli”.

A relazionare sul tema delle truffe, nel corso dell’incontro di Piazza Armerina, il Dott. Salerno, Vice Questore Aggiunto della Polizia di Stato, che dopo aver esposto ai presenti vari casi di raggiri rilevati frequentemente sul territorio della provincia a danno di anziani e persone sole, ha ribadito la necessità di allertare sempre le Forze di Polizia, anche in caso di semplici sospetti, poiché una segnalazione potrebbe evitare ai vari malintenzionati di riuscire nei loro intenti.

L’iniziativa realizzata con la collaborazione attiva del Presidente del Centro Diurno Anziani “K. Wojtyla”, Andrea Tarantola, è stata condivisa dal Comune di Piazza Armerina con la presenza del Sindaco Antonino Cammarata.

“I dati mostrano come gli anziani siano più esposti ai fenomeni di criminalità e quanto sia necessaria una campagna di informazione che fornisca consigli utili per evitare di incorrere in situazioni di pericolo – dichiara la dott.ssa Angela Maccarrone, Segretario Provinciale di Confartigianato Imprese Enna- in collaborazione con la Prefettura di Enna e le Forze di Polizia, che ringraziamo per la disponibilità e la loro vicinanza ai cittadini”.