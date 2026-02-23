Piazza Armerina: al via i lavori per la nuova sede del Centro per l’Impiego

PUBBLICITÀ

L’Amministrazione comunale di Piazza Armerina ha comunicato l’avvio del cantiere per la riqualificazione di un immobile comunale nel centro storico, destinato a diventare la nuova sede del Centro per l’Impiego.

L’intervento, finanziato con 630.000 euro a valere sui fondi FSC 2021–2027, è inserito nel Piano di potenziamento dei Centri per l’Impiego previsto dai D.M. 74/2019 e 59/2020 e riguarda lavori di manutenzione straordinaria dell’edificio situato in via S. Rosalia.

La nuova struttura consentirà di riunire in un’unica sede gli uffici regionali attualmente dislocati in più immobili, con l’obiettivo di migliorare l’efficienza dei servizi e rafforzare le politiche attive del lavoro sul territorio. Gli spazi che saranno liberati potranno essere destinati ad altre funzioni pubbliche, con particolare attenzione al mondo associativo cittadino.

Il Sindaco Nino Cammarata dichiara: «L’avvio di questo cantiere è la dimostrazione concreta che il lavoro serio e determinato dell’Amministrazione produce risultati. Abbiamo intercettato risorse importanti e le stiamo trasformando in opere utili per la città. Riqualifichiamo un immobile pubblico, rafforziamo i servizi per i cittadini e creiamo le condizioni per dare nuovi spazi alle associazioni. È un investimento che guarda al presente ma soprattutto al futuro della nostra comunità».