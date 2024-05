Piazza Armerina: al via i lavori nella zona dei grandi eventi

PUBBLICITÀ

Partiranno a breve i lavori di consolidamento dei versanti sottostanti la via Mazzini, una delle arterie principali di Piazza Armerina. L’impresa di Mussomeli Cruschina Costruzioni si è aggiudicata per un importo di un milione e 74 mila euro la gara espletata dagli uffici della struttura per il contrasto al dissesto idrogeologico, che fa capo al presidente della Regione Siciliana.

L’intervento, oltre a garantire la stabilità dei fabbricati che sorgono ai bordi delle pareti scoscese, servirà a proteggere anche la piazza Falcone-Borsellino. Si tratta dell’area nella quale l’amministrazione comunale organizza da anni i cosiddetti grandi eventi e che, nel settembre del 2018, ospitò la visita di Papa Francesco.

I primi cedimenti sui pendii che dalla via Mazzini raggiungono lo slargo che si trova in basso si registrarono negli anni Novanta. Le opere, destinate a coniugare sicurezza e decoro urbano, serviranno anzitutto a neutralizzare le infiltrazioni d’acqua responsabili della fragilità del terreno. Alle operazioni di drenaggio, da effettuare tramite pozzi e trincee, si accompagneranno interventi di risagomatura e di piantumazione di essenze vegetali, in grado di rafforzare il suolo e arrestarne i cedimenti in modo definitivo.