Piazza Armerina: al Teatro Garibaldi cerimonia per la Giornata del Ricordo dei martiri delle Foibe

In occasione della Giornata del Ricordo dei martiri delle foibe e dell’esodo giuliano-dalmata, lunedì 9 febbraio alle 10, il Teatro Garibaldi di Piazza Armerina ospiterà una cerimonia commemorativa promossa dall’Amministrazione comunale. All’iniziativa prenderanno parte le autorità civili e militari del territorio e numerose scolaresche, coinvolte in un momento di memoria e riflessione storica.

Nel corso della manifestazione interverranno gli storici dott. Giuseppe Macaluso e prof. Salvatore Lo Re, che offriranno un contributo di approfondimento sui tragici eventi legati alle foibe e al dramma dell’esodo degli italiani dalle terre dell’Istria, di Fiume e della Dalmazia che ebbero inizio nell’immediato dopo guerra.

L’evento è organizzato dall’Amministrazione comunale guidata dal sindaco Nino Cammarata, che ha sottolineato il valore civile della ricorrenza: «La Giornata del Ricordo rappresenta un dovere morale e civile: ricordare i martiri delle foibe e l’esodo di migliaia di italiani significa difendere una verità storica per troppo tempo nascosta e trasmettere alle giovani generazioni i valori della memoria, del rispetto e della pace. La presenza delle scolaresche è il segno più forte di questo impegno verso il futuro».