Piazza Armerina: al Comune il 15 per cento dei biglietti della Villa Romana

Al Comune di Piazza Armerina andrà il 15 per cento degli introiti provenienti dai turisti in visita alla Villa Romana del Casale. Il sindaco Nino Cammarata ha accolto positivamente la novità contenuta nell’emendamento di maggioranza alla Regione.

“E’ un segnale importante per i territori in cui ricadono i parchi archeologici e ci darà una grande mano sul piano dell’organizzazione e della valorizzazione del sito – afferma il primo cittadino -. Questi soldi saranno utilizzati per la gestione ordinaria e straordinaria e per tutto ciò che serve in vantaggio della città. Inoltre, altra novità importantissima, potremo utilizzare per cinque giornate al mese il nostro sito. Desidero ringraziare il gruppo parlamentare di Fratelli d’Italia e il capogruppo Giorgio Assenza, il Governo regionale, e anche il collega sindaco di Taormina per aver sensibilizzato l’assemblea su tale tematica”.

Cammarata sottolinea che il gruppo parlamentare aveva già dato ampie rassicurazioni in tal senso e che sono state mantenuti gli impegni.

“Siamo al lavoro per un progetto politico importante, per continuare sulla strada del buon governo e dello sviluppo di Piazza Armerina – conclude – è chiaro che questa notizia ci dà una mano importante e non possiamo non salutarla favorevolmente”.