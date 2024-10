Piazza Armerina: al Circolo di Cultura incontro sul tema delle migrazioni

PUBBLICITÀ

Il Circolo della Cultura di Piazza Armerina, insieme al Centro Studi Med. Mez. Napoleone Colajanni, ha organizzato per venerdì un incontro dal titolo “Il futuro oltre i confini” per affrontare il tema delle migrazioni.

L’incontro sarà tenuto dalla responsabile per la Sicilia di ProMueve RD, la dominicana Yanela Grano de Oro, e dall’antropologo PhD Chercheur Correspondant Centre Norbert Elias di Marsiglia, Matteo Fano, che collabora con l’ambulatorio di etnopsichiatria di Enna in convenzione con l’Asp 4.

I due relatori, prendendo spunto dalle loro esperienze dirette, esploreranno il fenomeno migratorio proponendo un punto di vista rigorosamente oggettivo e universale, senza perdere di vista la centralità delle donne, dei bambini e degli uomini protagonisti di una esperienza, come quella delle migrazioni, nata con la stessa umanità.

L’evento sarà presentato da Orietta Falcone, vice presidente del Circolo di Cultura, e da Paolo Garofalo, presidente e fondatore del Centro Studi intitolato a Napoleone Colajanni.

Sul fenomeno delle migrazioni il Centro Studi Med. Mez. ha dedicato diversi appuntamenti. Rintracciato dalla redazione ne abbiamo chiesto le ragioni a Paolo Garofalo: “Il Centro Studi ha nella sua stessa denominazione la Ricerca e la Documentazione sul Mediterraneo e il Mezzogiorno. Entrambi sono stati storicamente e sono oggi sinonimo di spostamenti migratori, in entrata e in uscita. Gli emigranti siciliani hanno fatto la ricchezza di altri Paesi europei e di intere regioni statunitensi. Continuiamo ancora ad ‘esportare’ giovani siciliani in un mondo sempre più piccolo e facilmente esplorabile. Contemporaneamente siamo oggetto di interesse per cittadini di altre nazioni, loro per lo più costretti da una politica mondiale cinica e violenta. Interessarsi delle migrazioni – continua Garofalo – significa interessarsi di se stessi, come siciliani, come meridionali e soprattutto come donne e uomini del Mediterraneo”.

L’evento inizierà alle 17,30 presso la sede del Circolo di Cultura in Piazza Garibaldi.