Piazza Armerina a Fieracavalli Verona con il Palio dei Normanni e il Cammino di San Giacomo

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Piazza Armerina è presente a Fieracavalli Verona, uno dei più importanti appuntamenti internazionali dedicati al mondo equestre, per promuovere le proprie eccellenze culturali, turistiche e identitarie. La partecipazione è avvenuta grazie all’essessorato regionale agricoltura e del Dipartimento sviluppo Rurale che ne ha curato l’organizzazione.

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Il Sindaco, Avv. Nino Cammarata, esprime soddisfazione e orgoglio per questa importante occasione di promozione territoriale, che vede protagonisti due elementi distintivi della città: il Cammino di San Giacomo in Sicilia e il Palio dei Normanni.

La partecipazione alla manifestazione veronese rappresenta un’opportunità per valorizzare le potenzialità del Cammino di San Giacomo, guardando anche alla possibilità di integrare e sviluppare itinerari dedicati al turismo equestre.

Particolare attenzione sarà riservata al Palio dei Normanni, nel quale il cavallo costituisce uno degli elementi fondanti della tradizione e della competizione storica. La presenza a Fieracavalli sarà anche l’occasione per offrire un’anteprima dell’edizione 2027 della manifestazione, portando fuori dai confini regionali il fascino di una delle più importanti rievocazioni storiche della Sicilia.

«Essere qui, nella qualità di Sindaco di Piazza Armerina, è motivo di grande piacere e orgoglio. Vogliamo raccontare la nostra città attraverso la sua storia, le sue tradizioni e le opportunità di sviluppo turistico. Il Cammino di San Giacomo e il Palio dei Normanni rappresentano due straordinarie risorse, capaci di dialogare anche con il mondo equestre e con un pubblico internazionale. È un’occasione per far conoscere sempre di più Piazza Armerina e anticipare il percorso verso il Palio 2027».