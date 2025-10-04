Piazza Armerina: 2 milioni di euro per il restauro della Chiesa di San Giovanni

PUBBLICITÀ

L’Amministrazione Comunale di Piazza Armerina esprime soddisfazione per il finanziamento di 2 milioni di euro destinato al restauro della Chiesa di San Giovanni, uno dei gioielli più preziosi del patrimonio storico e artistico cittadino.

PUBBLICITÀ

“Un sentito ringraziamento – comunica il sindaco Nino Cammarata – va al Ministero dell’Interno – Direzione Centrale degli Affari dei Culti e del FEC, alla Prefettura di Enna e alla Soprintendenza ai Beni Culturali di Enna, guidata dall’Architetto Angelo Di Franco, per la costante attenzione, la sensibilità e l’impegno dimostrati verso la tutela e la valorizzazione dei beni culturali del nostro territorio”.

PUBBLICITÀ

L’Amministrazione Comunale esprime soddisfazione per un intervento che segue ad altri finanziamenti già stanziati per di oltre 3 milioni di euro destinati al restauro di importanti beni ecclesiastici cittadini appartenenti al Fondo Edifici di Culto (FEC), tra cui la Chiesa di San Giovanni, la Chiesa di San Francesco d’Assisi, la Chiesa di San Pietro, la Chiesa di Santa Maria delle Grazie e la Chiesa di Sant’Ignazio di Loyola.

“L’intervento per la Chiesa di San Giovanni, finanziato con 2 milioni di euro – prosegue Cammarata – rappresenta un tassello fondamentale di un più ampio programma di valorizzazione e recupero dei beni culturali di Piazza Armerina, che contribuirà a rilanciare il centro storico e ad accrescere l’attrattività turistica della città, con positive ricadute economiche e culturali. Il Comune di Piazza Armerina ha mostrato da sempre interesse e grande attenzione a questa azione, riconoscendo l’importanza di una collaborazione istituzionale armoniosa e virtuosa. Un risultato concreto e motivo di orgoglio per una città che cresce, valorizzando il proprio patrimonio e la propria identità culturale”.