Piazza Amerina: al Chiello turni serali per gli esami diagnostici tac-encefalo e MOC

La Direzione Strategica dell’Azienda Sanitaria Provinciale di Enna guidata dal Direttore Generale Dott. Mario Zappia annuncia l’introduzione di nuovi turni serali per effettuare esami diagnostici con l’obiettivo di ridurre significativamente le liste d’attesa.

A partire da lunedì 20 gennaio presso il Reparto Radiologia del Presidio Ospedaliero M. Chiello di Piazza Armerina i professionisti dell’Ospedale offriranno la possibilità di effettuare gli esami diagnostici Tac-Encefalo e MOC (densitometria ossea) nei turni serali, dal lunedì al venerdì dalle 20.15 alle 23.15. Questa iniziativa, che si inserisce nell’ambito di un piano programmatico di miglioramento dei servizi sanitari nel territorio, risponde alle necessità di offrire un’alternativa a chi ha difficoltà a fruire dei servizi durante l’orario lavorativo, ad ampliare il monte orario dell’erogazione dei servizi sanitari stessi e ad ottimizzare l’utilizzo delle apparecchiature diagnostiche a disposizione, tutto ciò per contribuire a ridurre il tempo di attesa degli utenti.

Il Direttore Sanitario dell’Azienda Sanitaria Provinciale di Enna Dott. Emanuele Cassarà ha dichiarato: “Siamo molto soddisfatti di poter offrire ai nostri pazienti una soluzione innovativa per accedere a prestazioni diagnostiche in orari più flessibili. Questo progetto è parte dell’impegno concreto per affrontare in modo pragmatico la problematica delle lunghe liste di attesa e garantire un servizio sanitario più efficiente”.

I pazienti interessati potranno prenotare gli esami diagnostici tramite i consueti canali di prenotazione, usufruendo dell’aggiunta dei nuovi orari serali. Attraverso il servizio CUP online disponibile nel sito dell’ASP di Enna www.aspenna.it; telefonando al call-center attraverso i numeri 0935-520810 e 800679977, o recandosi di persona presso tutti gli sportelli CUP del territorio.

A tal proposito il Direttore Generale Dott. Mario Zappia ha dichiarato: “Tengo a ringraziare il nostro personale medico e paramedico di Piazza Armerina che ha accolto positivamente le richieste della direzione dando la loro disponibilità e dimostrando ancora una volta di lavorare con passione e dedizione”.