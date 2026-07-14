Personale part-time Comune di Enna, la UIL FP: «Ora il Governo regionale dia risposte concrete»

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Importante passo in avanti per il futuro dei lavoratori a tempo parziale del Comune di Enna. Nella seduta di ieri, il Consiglio Comunale ha approvato all’unanimità un atto di indirizzo volto a tutelare e valorizzare il personale part-time dell’ente.

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La segreteria territoriale della UIL FP Enna esprime profonda soddisfazione per il risultato raggiunto e rivolge un ringraziamento particolare al Vicepresidente del Consiglio Comunale, Rosario Vasapollo, per essersi fatto promotore dell’iniziativa portando con determinazione all’attenzione dell’aula la problematica dei lavoratori. Il ringraziamento del sindacato si estende, inoltre, a tutto il Consiglio Comunale per la sensibilità e la compattezza dimostrate nel voto unanime.

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“L’approvazione all’unanimità di questo atto di indirizzo rappresenta un segnale di grande maturità politica e di rispetto nei confronti di lavoratori che, quotidianamente, garantiscono il funzionamento dei servizi comunali pur operando con contratti a tempo parziale”, dichiarano i segretari Giuseppe Adamo e Mario Mingrino, insieme alle R.S.U. della UIL FP Enna. “Un grazie va a Rosario Vasapollo per aver dato voce a questa battaglia e all’intero consesso civico per aver risposto presente in modo compatto”.

Raggiunto questo primo e cruciale traguardo politico a livello locale, per la UIL FP si apre adesso la fase operativa e di interlocuzione sovracomunale. Il sindacato ribadisce il proprio pieno sostegno istituzionale all’amministrazione cittadina: “Saremo fermamente al fianco del Sindaco e dell’Assessore al Personale in tutti i prossimi passaggi necessari. L’obiettivo comune e prioritario è ora quello di fare pressione sul Governo Regionale affinché recepisca tempestivamente l’atto e metta in campo le risorse e gli strumenti normativi indispensabili per dare risposte concrete e definitive a questi lavoratori”.