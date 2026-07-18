Personale ex precario e cantieri di servizio, il Pd di Enna sostiene l’iniziativa del Comune

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Il Partito Democratico di Enna interviene sulla situazione del personale ex precario del Comune, degli ex Asu, degli ex articolisti e dei lavoratori dei cantieri di servizio. Il segretario cittadino Giuseppe Seminara esprime sostegno alle posizioni assunte dalla Giunta e dal Consiglio comunale e sollecita l’intervento della Regione Siciliana: «Il Partito Democratico esprime la propria posizione a sostegno delle posizioni assunte dalla Giunta e dal Consiglio Comunale con riferimento a tutti lavoratori ex precari del Comune, ex Asu e articolisti, e ai cantieri di servizio, nella convinzione che sia necessario portare avanti una battaglia comune per dare dignità alla loro condizione lavorativa e personale e che, per come ha detto più volte il sindaco Crisafulli, la valorizzazione del personale comunale debba essere una priorità dell’azione amministrativa, nella consapevolezza che servizi più efficienti passano anche attraverso il riconoscimento della dignità e della professionalità dei lavoratori».

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Seminara rivendica il percorso politico portato avanti dal partito e manifesta apprezzamento per l’azione dell’Amministrazione comunale e del deputato regionale Fabio Venezia: «Rivendichiamo con convinzione quanto fatto finora, frutto di un percorso e intendimento politico preciso, che ci ha visto in azione anche prima della campagna elettorale e durante, nonché dopo, ed esprimiamo apprezzamento per l’azione della giunta Crisafulli e dell’assessore Colaleo, nonché per l’azione del nostro deputato regionale Fabio Venezia, tutti in prima linea in questa iniziativa istituzionale presso la Regione Siciliana finalizzata al reperimento delle risorse necessarie per consentire il passaggio al full time di tutto il personale ex precario oggi impiegato con contratto a tempo parziale, dagli ex ASU agli ex articolisti, e per la definitiva stabilizzazione dei cantieri di servizio».

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Il segretario del Pd ennese indica quindi come decisivo il ruolo della Regione nel reperimento delle risorse necessarie: «Adesso sarà fondamentale che la Regione Siciliana faccia la propria parte, garantendo le risorse necessarie affinché questo percorso possa concludersi positivamente. Noi, come PD, continueremo a essere presenti e a lavorare affinché questo obiettivo venga raggiunto, disponibili a condurre questa battaglia assieme a tutte le forze che intenderanno condividere questo fine, rimanendo a fianco degli uomini e delle donne del nostro Comune».