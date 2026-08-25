Personale ATA, i sindacati: «Ancora tagli agli organici in provincia di Enna»

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«Ancora tagli agli organici del personale ATA in provincia di Enna»: è questa la sintesi dell’informativa sull’organico di fatto del personale ATA svoltasi il 20 agosto presso l’Ambito Territoriale di Caltanissetta ed Enna. A intervenire sono Giuseppe Miccichè per FLC CGIL, Fabio Russo per CISL Scuola, Rosario Sollami per UIL Scuola, Tiziana Mercato per SNALS/CONFSAL e Nunzia Sabatino per GILDA.

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«Questa provincia non può più reggere le scelte politiche che legano il numero dei posti in organico al numero complessivo degli iscritti – dichiarano i responsabili provinciali delle OO.SS. –. Siamo fortemente preoccupati sulle conseguenze che queste scelte avranno sul funzionamento regolare delle attività nelle singole scuole, soprattutto perché a fronte di un calo del numero degli alunni in questa provincia, i plessi da coprire rimangono gli stessi e le attività delle scuole si protraggono quasi sempre anche in orari pomeridiani».

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I sindacati sottolineano inoltre: «È necessario garantire, da un lato, la sicurezza degli alunni con un numero adeguato di Collaboratori Scolastici e, dall’altro, l’azione amministrativa delle scuole con un numero congruo di Assistenti Amministrativi considerando che la mole di lavoro a cui far fronte è sempre maggiore a causa delle sempre pressanti attività che vengono affidate alle Istituzioni Scolastiche».

Alla luce degli esiti dell’incontro, tutte le organizzazioni sindacali chiedono «un intervento a livello centrale (regionale e nazionale) affinché venga incrementato l’organico di fatto di un congruo numero che possa garantire il regolare svolgimento delle attività didattiche per il prossimo anno scolastico».