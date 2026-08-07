Pergusa si prepara alla “Notte dell’Assunta”: il 14 agosto musica, spettacolo e gastronomia

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Venerdì 14 agosto Piazza della Bonifica, a Pergusa, ospiterà “La Notte dell’Assunta”, iniziativa organizzata dalla Parrocchia SS. Crocifisso di Pergusa con la collaborazione della Confraternita SS. Crocifisso di Pergusa e dell’Associazione Hope APS.

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L’evento, realizzato con il contributo dell’Assessorato dei Beni Culturali e dell’Identità Siciliana della Regione Siciliana e con il patrocinio del Comune di Enna, prenderà il via alle 19.30 con la solenne celebrazione dell’Assunzione di Maria nella chiesa parrocchiale.

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Dalle 20.45 sarà aperta l’Area Food, realizzata in collaborazione con l’Associazione Cuochi Ennesi, mentre alle 21 è previsto il concerto dei Titanium Rock in Dance, band catanese con un repertorio dedicato ai successi rock e dance degli anni ’80 e ’90.

Alle 22.30 la serata proseguirà con il dj set degli Hangov3r “Whit Us”. Per tutta la durata dell’evento sarà inoltre attiva un’Area Drink e saranno distribuiti gadget fino a esaurimento delle disponibilità.

Fra’ Saverio Benenati, parroco della Parrocchia SS. Crocifisso di Pergusa, dichiara: “La Notte dell’Assunta vuole essere un momento di festa, di incontro e di fraternità per tutta la comunità. Celebrare insieme la vigilia della Solennità dell’Assunzione di Maria significa riscoprire il valore delle tradizioni religiose che creano comunione, accoglienza e condivisione. Invitiamo famiglie, giovani e visitatori a vivere questa serata di festa con lo sguardo rivolto al cielo e le braccia distese in avanti per accoglierci reciprocamente.”

Pietro Sutera, rettore della Confraternita SS. Crocifisso di Pergusa, afferma: “Come Confraternita crediamo che valorizzare Pergusa significhi anche creare occasioni che uniscano tradizione, fede e socialità. Questa manifestazione rappresenta il frutto della collaborazione tra realtà diverse che hanno un unico obiettivo: offrire un evento di qualità, gratuito e aperto a tutti. Siamo certi che sarà una splendida occasione per vivere il nostro territorio e promuoverne le bellezze.”

Walter Cardaci, presidente dell’Associazione Hope, aggiunge: “Abbiamo lavorato con tanto entusiasmo per regalare una serata speciale per la vigilia di Ferragosto, pensata soprattutto per chi resta in città e non va al mare, ma aperta a chiunque voglia raggiungerci da Enna e non solo. Sarà una notte ricca di musica, buon cibo e aggregazione nella splendida cornice di Pergusa. Vi aspettiamo il 14 agosto per vivere insieme una festa indimenticabile”.

Gli organizzatori ringraziano l’Assessorato regionale dei Beni Culturali e dell’Identità Siciliana per il contributo, il Comune di Enna per il patrocinio, la CNA e l’Associazione Pizzaioli Ennesi per il supporto logistico.

L’ingresso è libero.