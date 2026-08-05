Pergusa, nuovi appuntamenti per “Estate sul Lago”: sabato il Joker Show

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Prosegue a Pergusa il programma di iniziative di “Estate sul Lago”, organizzato dalla Parrocchia SS. Crocifisso. Dopo gli appuntamenti delle scorse settimane, il calendario prevede nuove serate rivolte a famiglie, giovani e cittadini.

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Secondo quanto comunicato dagli organizzatori, le iniziative già svolte hanno registrato la partecipazione di centinaia di persone.

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Il prossimo appuntamento è in programma sabato 8 agosto, a partire dalle ore 20.30, nel cortile della parrocchia, dove si terrà il Joker Show. Durante la serata sarà proposta anche una cena con guastelle, disponibile esclusivamente su prenotazione.

«La gioia più grande – dichiara il parroco Fra’ Saverio Benenati – è vedere tante famiglie, giovani, bambini e anziani ritrovarsi insieme. Ogni serata finora realizzata conferma che quando una comunità cammina unita fa fiorire le relazioni e la speranza sul territorio. “Estate sul Lago” non è soltanto un calendario di eventi, ma un percorso che vuole valorizzare Pergusa attraverso l’incontro tra le persone e la collaborazione tra realtà diverse.»

Il parroco ha inoltre ringraziato il Libero Consorzio Comunale di Enna per il contributo economico destinato alle iniziative e l’Amministrazione comunale per i servizi messi a disposizione della comunità di Pergusa.

Il programma proseguirà venerdì 14 agosto, vigilia dell’Assunta, con una serata che prevede musica dance, dj set, un’area ristorazione con degustazione di pasta, un’area drink e altre iniziative che saranno illustrate nel programma ufficiale.

L’evento sarà realizzato con il sostegno economico della Regione Siciliana, il patrocinio del Comune di Enna e la collaborazione dell’Associazione HOPE APS e della Confraternita del SS. Crocifisso di Pergusa. All’organizzazione partecipano volontari e confrati impegnati nella preparazione degli appuntamenti estivi.